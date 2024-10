Tottenham se recupera no Inglês ao golear West Ham, e Richarlison volta após 2 meses

O Tottenham conseguiu se reabilitar no Campeonato Inglês ao golear, de virada, na manhã deste sábado o West Ham por 4 a 1 em seu estádio, em Londres. Antes da pausa provocada pela Data Fifa, o time havia amargado uma derrota para o Brighton por 3 a 2 depois de terminar o primeiro tempo vencendo por 2 a 0.

O Tottenham era o nono no Inglês, com 10 pontos. Com o resultado deste sábado, que marcou também a volta aos campos do atacante brasileiro Richarlison, o time subiu para a sexta posição, com 13 pontos, na abertura da oitava rodada. O West Ham permanece com 8 pontos.

Jogando em casa, o Tottenham tomou a iniciativa, teve mais de 60% de posse de bola no primeiro tempo e buscava o ataque. O time de Ange Postecoglou, porém, apresentava problemas no setor defensivo e permitia que o rival finalizasse com perigo.