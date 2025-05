Dudu nega problemas com técnico do Cruzeiro e admite estar perto do rival Atlético-MG

Alvo de seguidas polêmicas, desde sua saída do Palmeiras no fim do ano, Dudu se manifestou publicamente pela primeira vez sobre a possível troca do Cruzeiro pelo arquirrival Atlético-MG. Ele admitiu estar perto da equipe alvinegra e chamou de "mentiras" as informações sobre ter pedido a demissão do técnico Leonardo Jardim, no time celeste.

"É verdade que tem uma conversa bem adiantada com o Atlético", afirmou o atacante, em entrevista à rádio Itatiaia. "A gente espera que possa acontecer. Mas sabemos que, no futebol, as coisas mudam rápido. Prefiro ir na cautela. Decidir o melhor contrato e projeto para poder dar certo."

Em outro momento da entrevista, Dudu praticamente já fala como jogador do Atlético. "Vou chegar respeitando os meus companheiros, mas vou batalhar para ser titular. A minha vida toda praticamente eu fui titular", declarou. "O Galo pode esperar um Dudu que sempre vai dar a vida pelo clube, sempre vai dar a vida pelos meus companheiros dentro de campo, sempre vai respeitar a camisa. Sempre foi assim. Dudu sempre foi um jogador de raça, que não gosta de perder."