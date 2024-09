São Paulo dá atenção às finalizações antes de clássico em Brasília para superar falta de gols

São Paulo dá atenção a finalizações antes de clássico em Brasília para superar falta de gols

O São Paulo realizou o último treino, na manhã deste sábado, antes da viagem para Brasília, onde a equipe fará o clássico com o Corinthians neste domingo, às 16h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores em um intervalo de 15 dias, o time comandado por Luis Zubeldía tem apenas a disputa do Brasileiro para concentrar suas atenções. Assim, o primeiro passo é recuperar a confiança e deixar para trás os maus resultados recentes.

Na véspera do Majestoso, Zubeldía deu atenção especial ao trabalho de finalizações. Afinal, os gols se tornaram escassos na sequência negativa que o clube tem atravessado. Nos últimos sete jogos, entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o conjunto tricolor estufou as redes apenas três vezes, uma média de 0,42 gols por jogo.

Para se ter uma ideia da queda do desempenho ofensivo, em toda a temporada, o São Paulo fez 76 gols em 57 jogos, média de 1,33 por partida. Somente no Brasileiro, a média é de 1,29 gol marcado por jogo (35 em 27 confrontos).

Além das finalizações, o técnico também orientou um trabalho tático, simulou situações de jogo e aprimorou cobranças de bolas paradas. Parte do grupo participou ainda de um treino técnico em campo reduzido.

Para o confronto com o Corinthians, no estádio Mané Garrincha, o São Paulo não contará com Rodrigo Nestor, suspenso, nem com os lesionados Michel Araújo, Pablo Maia, Alisson e Patryck. Ferreira é dúvida.

Assim, Zubeldía deverá manter a equipe que iniciou a partida com o Botafogo na última quarta-feira, com possível troca de William Gomes por Luciano no setor ofensivo.

Na defesa, o equatoriano Arboleda completou 300 jogos com a camisa do São Paulo no empate com o Botafogo, pela Libertadores, e, diante do Corinthians, deve ir a campo para se aproximar dos atletas estrangeiros que mais vestiram a camisa do clube: Pedro Rocha (393), Dario Pereyra (453) e Jose Poy (525).

Uma vitória no Majestoso poderá levar o São Paulo ao G-4 do Brasileiro, já que a equipe soma 44 pontos na tabela, ocupando o quinto posto. Para isso, terá que secar o Flamengo (45), que receberá o Athletico-PR, às 20h deste domingo, no Maracanã.