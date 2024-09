Ferrari anuncia ex-Mercedes como novo diretor técnico de chassis na F-1

A Ferrari definiu, nesta quinta-feira, que Loic Serra vai assumir a função de diretor técnico de chassi da escuderia a partir do dia 1º de outubro, data em que o ex-Mercedes vai se juntar ao novo time de forma oficial. Inicialmente, ele trabalharia sob as ordens de Enrico Cardille, mas o engenheiro optou por deixar a escuderia italiana para ser o diretor de equipe da Aston Martin em 2025.

Nesta reformulação da Ferrari, o ex-piloto Jerome d'Ambrosio vai ser uma espécie de homem de confiança de Serra. A previsão é que no início do próximo mês ele ocupe o cargo de vice-diretor de equipes.

Esse movimento na Ferrari é um sinal claro da influência da chegada do britânico Lewis Hamilton em 2025. Na Mercedes, d'Ambrosio era chefe do programa de jovens pilotos da Mercedes.

Serra se desligou da ex-equipe no meio deste ano e depois foi anunciado como novo integrante do tradicional time italiano. Com quase três décadas na Fórmula 1, o engenheiro teve uma passagem também na Sauber antes de ingressar na Mercedes.

Já pensando na próxima temporada, e em como potencializar os diversos departamentos, a cúpula da Ferrari definiu que Serra terá autonomia em vários segmentos nesta nova função.

Além dos projetos de chassis, o ex-engenheiro da Mercedes vai ter sob sua responsabilidade os setores de desempenho de veículos, da aerodinâmica, e da engenharia de pista.

As mudanças na organização de trabalho foram anunciadas após uma vitória emblemática da Ferrari no último final de semana em Monza. O monegasco Charles Leclerc superou o favoritismo de Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, e fez a festa no pódio junto à torcida italiana.