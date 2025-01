Algoz alega que Lyoto Machida entrou em coma após sofrer nocaute brutal no UFC

Quase uma década depois, o confronto entre Yoel Romero e Lyoto Machida, que liderou o card do UFC Hollywood, na Flórida (EUA), em 2015, voltou a ser discutido. Isso porque o wrestler cubano - vencedor daquele combate - fez uma revelação bombástica sobre o pós-luta do lutador brasileiro.

Em recente episódio do programa 'Overdogs Espanol', do canal no 'Youtube' de mesmo nome, Yoel Romero alegou que Lyoto Machida entrou em coma após ser nocauteado por ele no octógono, em junho de 2015. Na opinião do cubano, este fato inclusive teria influenciado na sequência da carreira do ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC.

De fato, o brasileiro sofreu cinco derrotas em nove combates disputados depois de ser nocauteado por Romero. Porém, não há nada que comprove sequer que a afirmação do cubano é verdadeira e que Lyoto, realmente, passou por essa grave condição médica após o duelo entre os dois no UFC.