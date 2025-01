Duelo de irmãos? Logan e Jake Paul alimentam rumor sobre possível luta em março

Quem são Logan e Jake Paul

Os irmãos Paul são influenciadores que ganharam fama na internet e decidiram se aventurar nos esportes de combate. Logan, o mais velho, já atuou no boxe, onde encarou inclusive o lendário pugilista Floyd Mayweather em uma luta de exibição, e atualmente se destaca no pro wrestling (telecatch). Por sua vez, Jake foca suas atenções no boxe profissional, modalidade na qual soma 11 vitórias e uma derrota no cartel, além de empresariar atletas, como Amanda Serrano, e promover eventos.

