Primo de Khabib supera rival por decisão majoritária e mantém cinturão do Bellator

Usman Nurmagomedov teve trabalho no cage, mas, no final, confirmou o favoritismo atribuído pelas casas de apostas e venceu Paul Hughes na luta principal do show 'PFL Champions Series 1'. No evento realizado neste sábado (25), em Dubai (EAU), o russo, primo de Khabib, superou o rival por decisão majoritária após cinco rounds. Vitorioso, o atleta defendeu o cinturão do peso-leve (70 kg) do Bellator, organização adquirida pela 'Professional Fighters League' em 2023.

Com o importante triunfo, Usman segue invicto no MMA e se firma como um dos melhores lutadores do peso-leve da atualidade, mesmo fora do UFC. Já Hughes, promessa da Irlanda no esporte, conheceu sua segunda derrota na carreira, mas provou seu alto nível no cage e levou perigo ao rival.

Primo de Khabib e amigo e parceiro de treino de Makhachev, Usman Nurmagomedov, de 26 anos, é uma promessa do MMA, assim como seu irmão Umar. No esporte desde 2017, o russo construiu um cartel composto por 19 vitórias e um 'no contest' (sem resultado). O atleta é campeão do peso-leve do Bellator e possui triunfos expressivos sobre Alexandr Shabliy, Ben Henderson, Patricky 'Pitbull' e Paul Hughes.