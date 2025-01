Conor McGregor culpa UFC por fracasso nas negociações por luta contra Logan Paul

Em dezembro, Conor McGregor surpreendeu a comunidade dos esportes de combate ao alimentar o rumor de que enfrentaria Logan Paul em uma possível luta bilionária de boxe, na Índia. Mas, agora, o próprio ex-campeão do UFC tratou de informar que o hipotético duelo contra o youtuber e integrante da WWE deve ficar apenas no imaginário dos fãs por 'culpa' da empresa.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Schmo', o irlandês revelou que o UFC não mostrou interesse em promover a midiática luta no ringue, encerrando qualquer negociação envolvendo o atleta com o youtuber e com a poderosa família Ambani. De acordo com o perfil 'The Mac Life', ligado ao veterano, cada lutador receberia uma bolsa de 250 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão) pelo combate, que faria parte de um projeto do governo da Índia para promover o turismo local.

Ao relatar a posição da liga, Conor, contrariado, lamentou. De todo modo, a revelação feita pelo irlandês não surpreende. Vale pontuar que Dana White, presidente do UFC, costuma vetar que seus atletas lutem boxe. Inclusive, o cartola, ao ser questionado por um repórter sobre o assunto, foi claro e negou a possibilidade de 'Notorious' medir forças com Logan no ringue.