Veterano revela que UFC vetou sua participação em liga de tapa na cara

Em dezembro, em Las Vegas (EUA), Anthony Smith perdeu a segunda luta seguida no UFC e, em má fase, cogitou dar adeus ao MMA. Mas o americano é tão apaixonado pelos esportes de combate que, mesmo reconhecendo a proximidade da aposentadoria, surpreendeu ao expressar o desejo de se aventurar em uma modalidade diferente. Contudo, o veterano foi frustrado pela companhia de imediato.

Smith revelou que pediu permissão ao UFC para competir no 'Power Slap', liga de 'tapa na cara' presidida por Dana White, e se mostrou animado. No entanto, o americano informou que a alta cúpula do UFC reprovou sua iniciativa por razões desconhecidas. Vale pontuar que parte da comunidade dos esportes de combate constantemente expressa preocupação com a segurança dos competidores da modalidade, pois estes recebem diversos e poderosos golpes e podem ser prejudicados pelo impacto.

Inclusive, uma parcela dos fãs e lutadores mais critica o novo esporte do que propriamente o apoia. Mas Smith, com 59 lutas de MMA na bagagem e acumulando danos na reta final de carreira, já admitiu gostar da modalidade. Portanto, o UFC, ciente do histórico do atleta, pode ter tomado a decisão de vetar sua participação no Power Slap com o intuito de protegê-lo, pensando na saúde e no futuro do mesmo.