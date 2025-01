Alex Poatan nega sentimento de satisfação após nova derrota de Jamahal Hill no UFC

Ao que parece, Alex Pereira deixou a animosidade com Jamahal Hill no passado. No último sábado (18), na Califórnia (EUA), o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC marcou presença na arena 'Intuit Dome' e assistiu de perto ao combate entre o americano e Jiri Prochazka. No entanto, se enganou quem pensou que 'Poatan' ficou satisfeito com o nocaute sofrido pelo rival.

Pelo contrário, o brasileiro negou ter ficado feliz ao ver a nova queda de Hill. É bem verdade que, após o 'Sweet Dreams' ser nocauteado pelo tcheco, 'Poatan' aproveitou para refazer sua comemoração quando o nocauteou, em abril. Vale pontuar que, desde então, o americano, sem aceitar o resultado, passou a atacar o renomado striker constantemente e prometeu se vingar em uma possível revanche.

Agora, Jamahal, ao sofrer a segunda derrota seguida, se afastou da segunda luta contra o algoz. De todo modo, Alex, apesar da rivalidade com o atleta, frisou que não comemorou a desgraça do mesmo.