UFC 314 hoje (12): veja card completo, horários e onde assistir ao vivo

O cinturão do peso-pena estará em jogo hoje no UFC 314, em Miami. Alexander Volkanovski encara o brasileiro Diego Lopes no último combate da noite. O card principal começa às 23h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no Youtube.

Volkanovski reinou soberano na divisão entre 2019 e 2023, período em que defendeu o título cinco vezes. Entre suas principais vitórias estão os triunfos sobre Max Holloway, Brian Ortega e Yair Rodriguez, que ajudaram a consolidar seu legado na organização.