Jailton Malhadinho recebe seis meses de suspensão médica após vitória no UFC 311

Quatro dos 26 lutadores que entraram em ação no octógono do UFC 311, no último sábado (18), receberam seis meses de suspensão médica preventiva pela Comissão Atlética da Califórnia, órgão responsável por regular o evento. Entre os atletas que devem ficar um longo período fora de ação, estão o brasileiro Jailton 'Malhadinho' Almeida e o russo Umar Nurmagomedov.

Avaliado pela equipe médica do evento após sua vitória sobre Serghei Spivac no card principal do UFC 311, Jailton Malhadinho apresentou uma possível fratura no pé direito. Sendo assim, o peso-pesado baiano ficará afastado das competições por 180 dias ou até obter uma liberação com o aval de um especialista.

Coincidentemente, o rival do brasileiro no show, Serghei Spivac, também foi suspenso preventivamente por seis meses. No caso do lutador moldavo, além de uma suspeita de fratura no pé direito, assim como Malhadinho, há também uma possível lesão séria na mandíbula.