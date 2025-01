Mudanças à vista! Amanda Ribas revela planos para tentar espantar má fase no UFC

Volta à ATT nos planos

Para além dos aspectos físicos e técnicos, a peso-palha também visa aprimorar a parte estratégica do seu jogo. Para isso, uma outra mudança está em pauta, de acordo com ela. Como já fez no passado, Amanda pretende voltar a treinar ocasionalmente na 'American Top Team' (ATT), na Flórida (EUA), sob o comando do treinador brasileiro Marcos Da Matta, o 'Parrumpinha'.

"Existe (a possibilidade de treinar na ATT). Eu até conversei com o sensei Parrumpa para ir lá, (até) para eu não ficar confortável. O ruim é isso, quando fica muito confortável, já sabe a rotina certinha, acaba que não desbloqueia coisa nova no cérebro. Conversei com o sensei para ficar um mês lá antes da luta. É bom para eu aprender detalhes novos. Já estou vendo de ir. Não sei ainda quando, mas estou vendo de ir para ter uma troca. O bom é que sempre tem gente vindo aqui na academia, atletas não só do Brasil. As meninas da Argentina estão vindo direto, e é bom. Mas é bom ter um olhar técnico, com outros técnicos", concluiu a lutadora do UFC.

Apesar da má fase de resultados recentes, Amanda Ribas segue ranqueada no top 10 de duas divisões de peso no UFC. Nos palhas, sua categoria de origem, a atleta de Varginha ocupa atualmente a oitava colocação no ranking. Já no peso-mosca (57 kg), onde compete eventualmente, a mineira fecha o top 10 da divisão.