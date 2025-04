Carlos Prates explica estratégia para luta contra Ian Garry no UFC: "Entro pensando no bônus"

Originalmente escalado para encarar Geoff Neal no UFC 314, que acontece no próximo dia 12 de abril, Carlos Prates viu seu adversário mudar de última hora, com a lesão do americano. Agora, com compromisso agendado para o 'main event' da edição com sede prevista para Kansas City (EUA), dia 26 de abril, o meio-médio (77 kg) brasileiro volta suas atenções para o combate com o irlandês Ian Machado Garry, seu novo oponente. Mas, ao que tudo indica, a troca de rivais não provocará uma mudança tão drástica na preparação do atleta da equipe 'Fighting Nerds', ainda que demande atenção do mesmo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Prates garantiu que sua estratégia segue a mesma, apesar da troca de adversários: "defender as quedas e lutar em pé". A preferência do atleta da equipe 'Fighting Nerds' pela trocação pode ser explicada por outro fator, além do seu 'background' no muay thai. Acontece que desde a sua estreia no Ultimate, o striker paulista conquistou quatro vitórias por nocaute consecutivas e, em todas elas, recebeu um bônus de performance da organização - uma sequência que o meio-médio não pretende interromper.

"(Não gosto da luta agarrada porque) É muita força (risos). E também eu era um cara mais fraco, agora eu estou mais pesado, estou com 90 kg. Mas é que eu me sinto à vontade (em pé), sempre lutei muay thai. E agora no UFC, eu já entro com a minha cabeça pensando no bônus. Então, tem que ser nocaute. Mas é lógico, se precisar ir para o chão, tentar agarrar, vamos fazer. O mais importante é sair com a vitória", afirmou o brasileiro, 13º colocado no ranking meio-médio do UFC.