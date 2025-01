Prochazka raspa a cabeça em apoio a fã com câncer; Dana White faz doação

Doações

Além da mudança no visual, Jiri Prochazka também pretende fazer uma doação em dinheiro - no valor de 1 milhão de Coroas Checas (cerca de 50 mil dólares) - para apoiar as pesquisas sobre o câncer. A nobre atitude do ex-campeão inspirou Dana White, presidente do Ultimate, a igualar a doação com a mesma quantia disponibilizada pelo atleta.

UFC 311

Dentro do octógono, Jiri Prochazka terá um importante duelo neste sábado. Pelo card principal do UFC 311, o tcheco medirá forças com o americano Jamahal Hill, em confronto de ex-campeões do meio-pesado. O vencedor do combate deve se posicionar no topo da lista de concorrentes a um futuro 'title shot' na categoria.