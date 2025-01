Merab e Umar discutem e roubam a cena na coletiva de imprensa antes do UFC 311

Realizada na quinta-feira (16), em Los Angeles (EUA), a coletiva de imprensa do UFC 311 contou com a presença de todos os lutadores escalados para o card principal do show que acontece neste sábado, incluindo os protagonistas do 'main event', Islam Makhachev e Arman Tsarukyan. Mesmo assim, quem roubou a cena, de fato, foi a dupla Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov.

Desde o início da cerimônia, a rivalidade entre os pesos-galos (61 kg) se tornou o grande foco de tensão da coletiva. Uma discussão sobre origem e nacionalidade, em especial, acirrou os ânimos dos dois lutadores, que disputarão o título da divisão até 61 kg no 'co-main event' do UFC 311 neste sábado.

Tudo começou quando o campeão dos galos foi perguntado por um jornalista sobre uma recente declaração do rival, na qual Nurmagomedov alegou ser mais georgiano do que o próprio Dvalishvili. Em resposta, 'The Machine', como Merab é conhecido, questionou a real nacionalidade de Umar, que nasceu no Daguestão, uma república situada na região do Cáucaso e que faz parte da Rússia.