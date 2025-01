Karol Rosa minimiza estilo falador de rival argenfina no UFC: "Tem que sustentar o que fala"

Neste sábado (18), um duelo Brasil vs Argentina promete esquentar o octógono do UFC 311, na Califórnia (EUA). De um lado, a brasileira Karol Rosa, conhecida por ter uma personalidade mais tranquila e avessa à provocações, do outro a argentina Ailín Pérez, que é adepta do 'trash talk' e gosta de chamar a atenção por onde passa - o exato oposto da atleta capixaba. O estilo 'falador' de 'Fiona', no entanto, não parece incomodar a lutadora tupiniquim.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Karol Rosa afirmou que não se incomoda com possíveis provocações feitas pela argentina. Fugindo do seu estilo, a peso-galo (61 kg) brasileira - número 9 no ranking da categoria - ainda revelou que preparou uma surpresa na manga para dar o troco caso seja necessário - mas apenas no final do combate deste sábado.

"A gente tem personalidades bem diferentes: eu não falo nada e ela fala bastante. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sou do tipo que não esquento para nada. Acho que a pessoa pode fazer o hype dela que for. Igual a Denise (Gomes) falou: tem que sustentar o que fala. Se ela falar um monte de coisa, ela vai ter que sustentar. Mas eu nem esquento, sou bem tranquila. Tem (algo programado para responder Ailín). Tem uma surpresinha. Todo mundo vai ver depois da luta, depois que eu vencer", afirmou Karol.