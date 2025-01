Com Taila Santos, PFL anuncia primeiros nomes para disputa de novo formato em 2025

Desta forma, cada atleta terá que vencer três lutas em sequência para ficar com o título do GP. Os primeiros combates, válidos pela fase de quartas de final, estão previstos para ocorrerem em abril. Já a fase semifinal será disputada em junho, enquanto as grandes decisões serão realizadas no decorrer de agosto, conforme a própria PFL anunciou.

Entre as mulheres, somente a categoria dos moscas (57 kg) será contemplada dentro do novo formato em 2025. Já entre os homens, as seguintes divisões estarão em jogo: peso-pesado, meio-pesado (93 kg), peso-médio (84 kg), meio-médio (77 kg), peso-leve (70 kg), peso-pena (66 kg) e peso-galo (61 kg).

