Top-15 dos penas se oferece para recepcionar Patrício Pitbull no UFC

Patrício Freire mal saiu da PFL e já começou a ver parte da comunidade do MMA especular sua ida para o UFC. Na última terça-feira (14), o brasileiro ganhou sua tão sonhada liberação da 'Professional Fighters League' e, agora, ficou livre no mercado para assinar um contrato com as demais organizações do esporte. Ciente de tal cenário, Dan Ige tratou de abrir as portas da companhia para o veterano.

Em sua conta oficial no 'X', o americano expressou o desejo de ser o primeiro adversário de 'Pitbull' no UFC e o desafiou de forma respeitosa. Inclusive, Ige, 14º colocado no ranking do peso-pena (66 kg) da companhia, apelou para o humor, destacando a semelhança física entre o brasileiro e até compartilhou um antigo registro junto do mesmo e do empresário Jorge Guimarães. De todo modo, apesar do interesse de '50K' na hipotética luta, o ex-campeão do Bellator ainda não fechou com o Ultimate.

"Eu daria as boas-vindas ao meu irmão gêmeo no UFC. Respeito", escreveu o lutador.