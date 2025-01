Rival de Moicano minimiza chance do brasileiro vencer Dariush no UFC 311

Em alta no UFC, Renato Carneiro tem um compromisso de extrema importância no peso-leve (70 kg). Neste sábado (18), na Califórnia (EUA), o brasileiro enfrenta Beneil Dariush e, caso emplaque a quinta vitória seguida, vai se aproximar de integrar o top-5 da divisão. Mas, de acordo com Dan Hooker, a mudança de patamar de 'Moicano' na categoria não acontecerá.

Em entrevista ao canal oficial de Israel Adesanya no 'YouTube', o neozelandês, rival declarado de Renato, minimizou qualquer chance do mesmo vencer o veterano no UFC 311. Ao analisar a importante luta entre os atletas, Hooker, sem titubear, pontuou que ela é péssima para o brasileiro em termos de estilo, cravando sua derrota.

Apesar de Renato ser especialista em jiu-jitsu e estar vencendo seus compromissos no UFC por finalização ou nocaute, 'The Hangman' não se mostrou impressionado com ele. Tanto que Hooker ignorou a má fase do iraniano, derrotado nas duas últimas lutas, e classificou o desafeto como inferior em todas as áreas.