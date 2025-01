GFL anuncia Lyoto Machida e Wanderlei Silva como gerentes de equipes; veja base dos times

Para fechar o 'tour' na Terra do Tio Sam, a cidade de Nova York terá Ray Longo como treinador e um gerente ainda a ser definido. Por fim, a sexta e última sede será em Londres, na Inglaterra, com Luke Barnatt e Carl Prince com os cargos de gerente e treinador, respectivamente. No dia do 'draft', a tendência é que cada equipe escolha seus representantes e monte sua formação com 20 competidores.

Reforço de dois brasileiros ex-campeões do UFC

Além dos líderes de respeito, o plantel de atletas disponíveis para serem escolhidos no draft aumentou ainda mais, com direito a algumas lendas da modalidade. Ex-campeões do UFC, Maurício Shogun e Renan Barão chegam como reforços de peso para a Global Fight League. Outros nomes de destaque que também assinaram nesta última leva foram Chad Mendes, Yoel Romero e Douglas Lima.

