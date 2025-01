Companhia aérea se defende em nota sobre retirada de Khabib do voo

"No dia 11 de janeiro de 2025, enquanto o voo 4401 de Las Vegas para São Francisco se preparava para decolar, um comissário de bordo iniciou o briefing habitual para passageiros da fileira da saída de emergência. O cliente Khabib Nurmagomedov foi questionado várias vezes se estava disposto e poderia ajudar em caso de emergência. De acordo com o comissário de bordo, o Sr. Nurmagomedov não respondeu, apesar das repetidas tentativas, o que o colocou em não conformidade com os requisitos da FAA. O comissário de bordo informou ao Sr. Nurmagomedov que ele poderia ser movido para um assento diferente com upgrade ou sair do avião", explicou a empresa.

Preconceito?

Se sentindo injustiçado, Khabib indicou que a postura irredutível adotada pelos funcionários da companhia aérea pode ter sido de ordem xenofóbica, já que é russo e muçulmano. Inclusive, parte dos fãs criticou a 'Frontier Airlines' após o episódio viralizar nas redes sociais e cogitou boicotá-la. No entanto, a empresa negou veementemente que o ex-campeão do UFC foi retirado da aeronave por conta de sua etnia.

"Vídeos que circulam nas redes sociais não capturam essa interação e, em vez disso, mostram uma interação subsequente após um agente de portão entrar no avião e reiterar a opção de ser realocado. Como resultado da falta de resposta inicial do cliente e das repetidas recusas de mudança de assento, ele foi solicitado a desembarcar conforme a política da companhia aérea e da FAA. A decisão de desembarcar o cliente não estava de forma alguma relacionada à sua etnia e nós o reembolsamos, assim como seus companheiros de viagem, pelos voos", concluiu

Histórico de Khabib no MMA

Khabib Nurmagomedov, de 36 anos, é considerado por parte da comunidade do MMA um dos melhores e mais dominantes lutadores da história do esporte. Em sua carreira, o russo disputou 29 lutas, venceu todas e defendeu o título do peso-leve do UFC em três oportunidades. Os triunfos de maior destaque do ex-campeão da companhia foram sobre Conor McGregor, Dustin Poirier, Edson Barboza, Justin Gaethje e Rafael dos Anjos. Em 2022, o ícone da modalidade passou a integrar o Hall da Fama da empresa.