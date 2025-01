Tyson Fury anuncia aposentadoria do boxe e intriga fãs com mensagem enigmática

Ao que tudo indica, a carreira de um dos maiores astros do boxe mundial chegou ao fim. Nesta segunda-feira (13), o ex-campeão mundial Tyson Fury anunciou sua aposentadoria da nobre arte, através de uma publicação em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Esta não é a primeira vez que 'The Gypsy King', como o pugilista inglês é conhecido, flerta com o fim de sua carreira. Em 2022, quando ainda detinha o título peso-pesado do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Fury chegou a anunciar sua aposentadoria, mas voltou atrás e deu continuidade ao seu reinado poucos meses depois. Agora, aos 36 anos e sem o status de campeão mundial, o astro pendura as luvas novamente.

"Olá pessoal, vou fazer isso curto e doce. Eu gostaria de anunciar minha aposentadoria do boxe. Tem sido o máximo. Eu amei cada minuto disso e vou encerrar com isso: Dick Turpin usava uma máscara. Deus abençoe todo mundo, vejo vocês no outro lado. Se levantem!", anunciou Fury.