Khabib Nurmagomedov critica funcionária após ser retirado de voo nos EUA: "Rude"

Não demorou muito para que Khabib Nurmagomedov se posicionasse após ver um vídeo em que é retirado de um avião nos EUA viralizar rapidamente na internet. As imagens mostram o ex-campeão do UFC sendo convidado a mudar de assento. Após se negar, a comissária de bordo avisou ao russo que um supervisor seria chamado para escoltá-lo para fora da aeronave, como de fato ocorreu. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o Hall da Fama do Ultimate quebrou o silêncio e deu sua versão do ocorrido.

A primeira atitude do ex-lutador foi corrigir uma informação que vinha sendo veiculada, ao destacar que o voo em questão foi junto à companhia 'Frontier Airlines', e não 'Alaska Airlines' como havia sido ventilado até então. Para isso, o russo compartilhou, inclusive, uma foto de sua passagem. Sobre a abordagem que sofreu, Khabib classificou o comportamento da funcionária como rude, assim como os dos demais membros da tripulação. Após pouco menos de duas horas após o imbróglio, o ex-campeão do UFC alegou que conseguiu embarcar com outra empresa e rumar até seu destino previsto.

"Primeiro de tudo, preciso esclarecer que isso aconteceu com a 'Frontier Airlines', e não com a 'Alaska Airlines'. A moça que veio até mim com perguntas foi muito rude desde o início, mesmo com eu sabendo falar inglês muito bem e consiga entender tudo e tenha concordado em ajudar, ela ainda insistiu em me retirar do meu assento. Qual foi a base para isso (comportamento)? Racial? Nacional? Ou outra? Não tenho certeza. Mas depois de dois minutos de conversa, ela chamou a segurança e eu fui retirado da aeronave. Após uma hora e meia, embarquei com outra companhia aérea e parti para meu destino. Fiz o melhor que pude para me manter calmo e respeitoso, como puderam ver no vídeo. Mas aqueles membros da tripulação podem se sair melhor da próxima vez, apenas sendo gentis com os clientes", destacou o russo.