Hall da Fama do UFC, Khabib Nurmagomedov é retirado de voo nos EUA

Ex-campeão peso-leve (70 kg) e membro do Hall da Fama do UFC, Khabib Nurmagomedov foi retirado de um voo da 'Alaska Airlines' nos Estados Unidos. O vídeo da discussão do russo com uma funcionária da companhia aérea norte-americana que terminou com a sua saída do avião viralizou nas redes sociais neste domingo (12).

As imagens mostram o ex-lutador sendo convidado a mudar de assento no avião. Depois da negativa por parte de Khabib, a comissária de bordo da 'Alaska Airlines', então, avisa ao russo que um supervisor seria chamado para escoltá-lo para fora da aeronave. Com a chegada do funcionário, o Hall da Fama do UFC se levanta de sua poltrona e deixa o local.

Aparentemente, o imbróglio teve início pela presença de Khabib em uma poltrona localizada em uma das saídas de emergências da aeronave e de sua capacidade de se comunicar em inglês para, em caso de necessidade, auxiliar os outros passageiros do voo. Porém, ao ser informada que a língua não seria um problema pelo ex-campeão do UFC, a funcionária mudou o discurso e alegou que os comissários de bordo não se sentiam confortáveis com Nurmagomedov sentado na saída de emergência do avião.