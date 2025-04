Ian Garry e Carlos Prates esbanjam fair play em encontro após UFC Kansas City; veja

"Obrigado por aceitar a luta. Sinto que nos veremos mais uma vez. Talvez pelo título", respondeu Prates.

Hype do brasileiro contido

Apontado como 'Revelação do Ano' no UFC em 2024, com quatro vitórias - todas por nocaute - no período, Prates rapidamente se tornou um dos atletas mais populares dos meio-médios (77 kg), já figurando no ranking da categoria. O 'hype' ao redor do nome do brasileiro, porém, foi parcialmente contido com sua primeira derrota na liga presidida por Dana White. Mas apesar do revés, o striker de Taubaté (SP) não saiu em baixa do evento, visto que competiu em alto nível por cinco rounds e, por pouco, não liquidou a fatura na reta final do combate contra Ian Garry.

