Humanos vs IA! Dana White indica implementação de duas versões no ranking do UFC

No início do mês, Dana White revelou que planeja atualizar o atual modelo do ranking do UFC ainda nesta temporada. Apesar da mudança iminente, muitos fãs ainda não sabem exatamente quais serão os novos critérios. Neste sábado (26), o presidente da organização deu novas atualizações sobre o tema, indicando, inclusive, que o sistema de classificação pode contar com duas versões diferentes.

Durante a coletiva de imprensa após o UFC Kansas City, o dirigente explicou que a tendência é que as listagens sejam divididas em duas categorias: uma montada pela dinâmica da Inteligência Artificial e outra através do julgamento de humanos, modelo similar ao atual. Para implementar a inovação, Dana White conta com a parceria da META - conglomerado de tecnologia e mídia social fundado por Mark Zuckerberg.

"Disse (que teremos rankings) de 'IA' e humano. Eu não sou um delirante que pensa que a Inteligência Artificial irá resolver todos os problemas. É por isso que teremos dois conjuntos de rankings. Teremos o de 'IA' e os humanos. Não sei (como tocaremos isso). Veremos como isso vai ser", declarou o cartola.