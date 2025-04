Das quadras para o ringue! Ex-promessa da NBA estreia no boxe em maio

Novato do ano e rótulo de 'eterna promessa'

Antes de pensar em se aventurar nos esportes de combate, Michael Carter-Williams construiu uma carreira no basquete que ficou marcada por alguns acontecimentos. Ainda no colégio, 'MCW' surgiu como uma grande promessa para o futuro da modalidade, sendo recrutado pela Universidade de Syracuse, uma das mais tradicionais do basquete masculino da NCAA (órgão regulador dos esportes universitários dos EUA).

Após uma passagem de dois anos com relativo destaque por Syracuse, Carter-Williams partiu rumo à NBA, onde foi o 11º atleta escolhido no Draft de 2013, pelo Philadelphia 76ers. Logo em sua temporada de estreia na maior liga de basquete do mundo, o americano atingiu médias de 16,7 pontos e mais de 6 rebotes e assistências por jogo - marcas que o levaram a conquistar o prêmio de 'Novato do Ano' em 2014.

Porém, lesões e a ineficácia nos arremessos - principalmente de longa distância - atrapalharam o desenvolvimento da carreira do jogador, que, mesmo depois da temporada de estreia premiada, ficou marcado pelo rótulo de 'eterna promessa' dentro da comunidade da NBA. Carter-Williams ainda passou por outras cinco equipes, após deixar os 76ers, antes de se aposentar em 2024.