Carlos Prates lamenta derrota para Ian Garry no UFC Kansas City: "Não foi o suficiente"

Após enfileirar quatro vitórias em suas quatro primeiras lutas no Ultimate, Carlos Prates conheceu o gosto amargo da derrota pela primeira vez no octógono mais famoso do mundo no último sábado (26), no UFC Kansas City. O brasileiro batalhou, mas acabou superado por Ian Machado Garry na decisão unânime dos juízes. E não demorou muito para que o atleta da 'Fighting Nerds' viesse a público repercutir o confronto.

Através de suas redes sociais, Prates lamentou o revés sofrido na luta principal do evento. Com um vídeo da reta final do combate - seu melhor momento no duelo -, o striker de Taubaté (SP) lastimou o fato de não ter conseguido liquidar a fatura. Após ser dominado nos três assaltos iniciais pelo rival irlandês, o crescimento de produção de Carlos nos últimos rounds não foi suficiente para reverter a pontuação no julgamento dos jurados.

"Infelizmente não consegui acabar com a luta e isso (pressão no fim) não foi o suficiente!. Desculpa, família. Vou voltar mais forte!", escreveu o atleta da 'Fighting Nerds', através da ferramenta 'stories' de seu Instagram (clique aqui).