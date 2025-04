Dana White confirma Ian Garry como reserva oficial em disputa de título no UFC 315

No último sábado (26), na luta principal do UFC Kansas City, Ian Machado Garry se tornou o primeiro adversário a derrotar Carlos Prates em sua trajetória na principal liga de MMA do mundo. E a vitória maiúscula contra o atleta da 'Fighting Nerds' já rende bons frutos para o irlandês. Por conta de seu desempenho, 'The Future', como é conhecido, foi agraciado com o posto de reserva de luxo da próxima disputa de título dos meio-médios (77 kg).

Logo após ter o braço erguido contra Prates, ainda no octógono, Ian Garry fez campanha para ser o suplente do confronto entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena. E o pedido do irlandês foi atendido. Durante a coletiva de imprensa pós-show, Dana White confirmou que o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' será a opção imediata da empresa caso algum imprevisto ocorra com alguns dos competidores envolvidos na disputa pelo cinturão até 77 kg.

"Analisando essa luta, esse garoto (Prates) estava com uma sequência de 11 vitórias. Estava 4-0 no UFC, se saindo muito bem. Na sala do 'matchmaking' nós conversamos sobre o quão divertida essa luta poderia ser. Créditos para o Ian. Ele aceita essas lutas de última hora e enfrenta qualquer um. E sim, essa noite ele estava muito bem. É oficial (ele será o reserva da disputa de título no UFC 315)", destacou o presidente do Ultimate.