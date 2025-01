Amanda Ribas e Mackenzie Dern confirmam primeira luta principal do UFC em 2025

O primeiro card do UFC em 2025 contará com um duelo verde amarelo na luta principal. As pesos-palhas (52 kg) Amanda Ribas e Mackenzie Dern venceram a balança com facilidade nesta sexta-feira (10) e confirmaram suas presenças no show a ser realizado na cidade de Las Vegas (EUA).

Vinda de derrota para Rose Namajunas em março do ano passado, Amanda retorna para a categoria dos palhas de olho em uma vaga no top 5 da categoria. Atual número 8 do ranking oficial, a atleta mineira costuma alternar participações em duas divisões de peso, mas mantém quase quatro anos de invencibilidade até 52 kg.

Por sua vez, Mackenzie, número seis da seleta lista, vem embalada por uma vitória contra a mexicana Lupita Godinez, em agosto do ano passado. A disputa deve colocar a vencedora em posição de destaque, uma vez que ambas já venceram Virna Jandiroba, atual terceira do ranking e que briga por uma chance de disputar o título.