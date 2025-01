Nova série de TV estreia com promessa de abordar "lado sombrio" do MMA

Morte

Assim com o começo e o meio, o final da história de Kimbo Slice também será abordado pelo episódio inaugural da nova série. O lutador - natural das Bahamas - faleceu aos 42 anos, em junho de 2016, apenas quatro meses após disputar sua última luta como atleta profissional de MMA. Sua morte, inclusive, ainda causa controvérsia, já que Ferguson estava competindo mesmo com problemas no coração.

Temas dos episódios

Além de Kimbo Slice, outros personagens e histórias já foram confirmados como temas de episódios da série 'Dark Side of the Cage'. São eles: a ascensão e a queda do PRIDE, Ronda Rousey, Nick Diaz, The Ultimate Fighter, Diego Sanchez, Evan Turner, War Machine e Matt Hughes.

Kimbo Slice was a powerhouse in the cage and an icon in MMA history. VICE TV's new series "Dark Side of the Cage" begins with the story of the legendary fighter.

The premiere episode airs next Wednesday, January 8th at 10P ET on VICE TV. pic.twitter.com/a7PpkyHczN