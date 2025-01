Troca! Julia Polastri substitui Dione Barbosa em duelo contra mexicana no UFC

A carioca Julia Polastri é a nova adversária de Yazmin Jauregui no UFC. Originalmente, a mexicana enfrentaria outra atleta do 'Esquadrão Brasileiro', a pernambucana Dione Barbosa, no próximo dia 29 de março, em evento sediado na Cidade do México (MEX). A notícia foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Carlos Legaspi, da 'ESPN Deportes'.

Outra mudança se dá na divisão de peso na qual o combate será disputado. Se antes, com Dione, o duelo, em tese, seria válido pelo peso-mosca (57 kg), agora, com Julia, a mexicana Yazmin Jauregui deve permanecer em ação pela categoria dos palhas (52 kg).

Contratada via 'Contender Series' em setembro de 2023, Julia Polastri - também conhecida como 'Psycho' - vem de vitória sobre Cory McKenna, em outubro do ano passado - seu primeiro resultado positivo no Ultimate após perder na estreia para Josefine Knutsson. Por outro lado, Jauregui busca se recuperar da derrota sofrida em sua mais recente apresentação no octógono, diante de Ketlen 'Esquentadinha'.