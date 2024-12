Norma Dumont traça plano para alcançar disputa de cinturão do UFC em 2025

Desde que estreou no UFC, em 2020, Norma Dumont vive sua melhor fase na carreira. Com cinco vitórias consecutivas na principal organização de MMA do mundo, a meta da brasileira para a próxima temporada é clara: disputar o cinturão peso-galo (61 kg) da liga presidida por Dana White. Disposta a concretizar tal objetivo em 2025, 'The Immortal', como é conhecida, já possui uma linha do tempo imaginária traçada em sua mente com apenas um confronto a distanciando do almejado 'title shot'.

Em entrevista ao site 'UFC.com.br', Norma admitiu que tenta negociar um combate contra a ex-campeã Raquel Pennington, contra quem já havia manifestado interesse em enfrentar anteriormente. Caso saia do papel, o duelo seria crucial para as pretensões da brasileira, que atualmente ocupa a quarta colocação do ranking, enquanto a americana desponta como primeira colocada da listagem, atrás somente da atual campeã e mais recente algoz Julianna Peña.

"Minha expectativa é que eu consiga a disputa de título em 2025. Estou trabalhando muito para isso. Estou no aguardo para tentar confirmar uma luta com a Pennington, que é a número um (do ranking). Ela me impulsionaria a ser a próxima desafiante ao título. O que eu realmente quero é que esse ano o cinturão caia na mão de uma atleta mais interessante, para que a gente consiga vender um pouco mais a categoria, que está um pouco parada devido às últimas campeãs. Espero que as meninas que estão na minha frente façam a categoria girar, não fiquem travando, porque o problema do peso-galo é esse: é uma categoria que não roda muito, porque quem está na frente não luta muito. A minha expectativa é essa: lutar com a Pennington até maio e depois, no final do ano, uma disputa de título com a Kayla ou Julianna. É só assinar o contrato", projetou.