Khabib incentiva Cejudo a voltar aos moscas para desafiar o campeão Pantoja

Khabib Nurmagomedov se aposentou do MMA em 2020, após vencer Justin Gaethje em Abu Dhabi (EAU), mas nunca saiu do esporte. Como lutador, o russo dominou o peso-leve (70 kg) do UFC e, agora, na função de mentor e conselheiro, passou a ter o objetivo de levar seus amigos e parceiros de treino ao topo da modalidade. Inclusive, 'The Eagle' tratou de incentivar Henry Cejudo, de 37 anos, a fazer um movimento ousado na reta final de sua carreira.

Ao podcast 'Pound 4 Pound', Khabib aconselhou 'Triple C' a retornar ao peso-mosca (57 kg) para desafiar o campeão Alexandre Pantoja. Vale pontuar que o americano, anteriormente, flertou com tal ideia, mas admitiu que a batalha contra a balança seria árdua. No entanto, de acordo com o russo, Cejudo deveria tentar realizar o movimento, por mais sacrificante que seja, porque poderia protagonizar uma luta grandiosa e, quem sabe, voltar a ocupar o trono da categoria.

Outro ponto que fez Khabib incentivar o americano a realizar tal mudança foi o fato de Pantoja ter limpado o peso-mosca. Como o brasileiro passou a ter dificuldade para encontrar novos adversários na categoria, 'The Eagle' sinalizou que essa seria uma boa hora para Henry voltar aos holofotes. Atualmente, o veterano perdeu duas lutas seguidas e se distanciou de disputar o cinturão dos galos novamente.