Parceiro de treino de Strickland acusa adversário de enviar espiões para seu camp de treinamento

Registro de Curtis no MMA

Chris Curtis, de 37 anos, é um veterano do MMA. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2009, estreou no UFC em 2021 e chegou a integrar o top-15 do peso-médio da companhia. Na modalidade, 'The Action Man' construiu um cartel composto por 31 vitórias e 11 derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Joaquin Buckley e Rodolfo Vieira.

Chris Curtis had accused Roman Kopylov of sending two Russian spies into his #UFC311 training camp ?? pic.twitter.com/SlS4VpQKAi

- MMA Orbit (@mma_orbit) December 25, 2024