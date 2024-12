Caio Borralho revela troca de mensagens com Adesanya e acordo futuro para luta

"Acho que o UFC ofereceu para Adesanya duas lutas: eu ou Imavov. E então, de repente, ele postou um clipe estudando Imavov e fiquei tipo, 'Vamos lá, irmão' (risos). Eu mandei uma mensagem para Adesanya, 'Irmão, por que você escolheu isso?'. E ele falou, 'Irmão, nós vamos lutar ano que vem, nós vamos dançar ano que vem pelo cinturão'. Tudo bem, respeito se você escolheu isso. Acho que ele escolheu certo, Imavov é uma luta melhor para ele", declarou o atleta ao participar do podcast 'OverDogs'.

Registro de Borralho no MMA

Caio Borralho, de 31 anos, é um dos destaques da nova geração do MMA nacional. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014, participou do Contender Series e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'The Natural' está invicto, com sete triunfos, sendo os principais sobre Abus Magomedov, Jared Cannonier e Paul Craig. Atualmente, o atleta é o quinto colocado no ranking do peso-médio. Na modalidade, o lutador possui um cartel composto por 17 vitórias e uma derrota.