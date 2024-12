Durinho questiona motivação de Colby Covington para luta no UFC

Em setembro, em Las Vegas (EUA), Gilbert Burns perdeu a terceira luta seguida no UFC, mas permaneceu com a confiança inabalável para a sequência de sua carreira. Tanto que o brasileiro segue em busca de grandes combates nos meio-médios (77 kg) contra lutadores de alto nível. Inclusive, 'Durinho' chegou a desafiar Colby Covington para um duelo. Contudo, o veterano não se mostra esperançoso de que irá medir forças com o americano.

Em entrevista exclusiva à Ag. Fight, 'Durinho' reforçou o desejo de encarar 'Chaos', mas questionou a motivação do mesmo para aceitar enfrentá-lo. Vale pontuar que, recentemente, os atletas entraram em rota de colisão. Derrotado no 'main event' do último show do UFC em 2024, Colby criticou o brasileiro por ter divulgado publicamente o número do telefone pessoal de Chael Sonnen, após este afirmar que ele estava aposentado. Em seguida, Gilbert respondeu o desafio feito pelo americano, dando sinal positivo para a luta acontecer.

No entanto, 'Durinho' parece não acreditar que o 'bad boy' queira, de fato, tal embate. Após ser nocauteado por Joaquin Buckley, Colby revelou que mal treinou para enfrentá-lo por estar empenhado em ajudar Donald Trump a vencer a eleição presidencial americana. Além disso, como o atleta possui pouca frequência no octógono, o brasileiro considera difícil fazer com que o mesmo volte a competir no início de 2025. Sendo assim, Gilbert já começou a estudar novos alvos nos meio-médios do UFC, por mais que seu foco ainda seja 'Chaos'.