Campeão do UFC, Jon Jones interpreta militar em estreia no cinema

Jon Jones é tão dominante no UFC, que busca novos desafios fora do octógono. Após nocautear Stipe Miocic e realizar a primeira defesa de cinturão do peso-pesado em novembro, em Nova York (EUA), o americano agora poderá ser visto nas telonas e foca em fazer bonito na área da atuação. O veterano irá fazer sua estreia no cinema interpretando um militar em um longa-metragem de ação.

Ainda não há muitas informações sobre o filme, mas Jones, por meio de sua conta oficial no 'Instagram', deu detalhes de sua aventura como ator. O americano foi escalado para integrar o elenco do longa-metragem 'Edo's Crossing' e dará vida a um Navy Seal (militares especializados em operar no mar, ar e em terra).

Tendo a oportunidade de desenvolver um talento diferente, o campeão do UFC escancarou sua empolgação com a nova experiência. Inclusive, 'Bones' já avisou que esse é apenas o começo de sua carreira como ator, expressando o interesse em seguir no ramo para participar de novos projetos.