Campeão do UFC, Alex Poatan faz mistério após reunião em Las Vegas

"Olha o sorriso do garoto como está. Chama ou não chama? Estamos em Las Vegas, agora voltando para casa, muito satisfeito com a reunião. Faltou o 'Joinha' (Jorge Guimarães), né? Bom, feliz demais, cara. Essa reunião aqui... Conto ou não conto? Espera um pouquinho mais, né?", brincou Poatan, que estava acompanhado de Ed Soares, um de seus empresários.

Alex Poatan vs Khamzat Chimaev?

Nos últimos dias ganhou força um rumor sobre uma potencial disputa entre Alex Poatan e Khamzat Chimaev. O russo, que iniciou sua carreira no UFC como meio-médio (77 kg), ocupa atualmente o 3º lugar no ranking dos pesos-médios (84 kg), mas, neste cenário, subiria para desafiar o campeão dos meio-pesados da liga. Resta saber se a especulação tem algum fundo de verdade.

Alex Pereira had a meeting in Las Vegas earlier today and is very happy with how it went:

"We were very happy with the meeting... should I tell them or not? We'll wait a little longer." ??

