Evento de MMA russo cancela luta após atletas brigarem durante a introdução; veja

Uma cena para lá de inusitada foi protagonizada na última quinta-feira (19), em Moscou (RUS), durante uma edição do evento de MMA 'Hardcore Fighting Championship'. Isso porque dois lutadores escalados para o card entraram em rota de colisão antes mesmo da hora programada. Durante a introdução do combate feita pelo 'announcer' do show, com ambos já no octógono, Artur Kulinsky partiu para cima de Farid Yadullaev e iniciou uma confusão generalizada. A briga fez com que o confronto fosse cancelado (veja abaixo ou clique aqui).

Segundo competidor a adentrar ao cage, Artur cruzou o octógono e atacou diretamente seu oponente. Após ver Farid desviar do seu cruzado, 'Acab', como é conhecido, desferiu um chute na linha de cintura que levou Yadullaev ao solo. Imediatamente após a ação inesperada, a equipe de segurança e membros da equipe de ambos atletas invadiram a área de disputa e separaram os lutadores. Momentos depois, ambos foram retirados da arena e o combate foi cancelado.

Desfalque de última hora

O duelo cancelado entre Artur e Farid ocuparia uma posição de destaque no card, no posto de 'co-main event' da noite. Entretanto, com a confusão protagonizada pelos lutadores, a edição mais recente do Hardcore Fighting Championship acabou desfalcada e ocorreu com somente seis confrontos. Na luta principal, Tornike Svanidze derrotou Bobur Kurbanov por nocaute técnico no segundo assalto.