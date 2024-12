Colby Covington rebate provocação de Jon Jones após derrota no UFC Tampa: "Pessoa terrível"

Momento turbulento

Apesar de seguir em alta no noticiário, muito por conta de sua personalidade forte e declarações polêmicas, Colby vive possivelmente o momento mais turbulento de sua carreira do ponto de vista desportivo. Vindo de duas derrotas seguidas pela primeira vez desde que se tornou profissional de MMA, o falastrão americano caiu para a nona posição do ranking dos meio-médios e, aos 36 anos de idade, se afastou consideravelmente do sonho pessoal de conquistar o cinturão linear da categoria - que hoje pertence a Belal Muhammad.

Colby Covington just went OFF on Jon Jones for dissing him after his loss last weekend ? pic.twitter.com/iHJbxymju9

- Happy Punch (@HappyPunch) December 18, 2024