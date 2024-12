De olho no cinturão, Manel Kape mira revanche com Pantoja em caso de vitória no UFC Tampa

Neste sábado (14), no card principal do UFC Tampa, Manel Kape mede forças com Bruno Silva, o 'Bulldog'. E apesar de estar prestes a enfrentar um adversário embalado por quatro vitórias consecutivas, 'Starboy' já pensa além do confronto. E por um motivo nobre. Atento ao atual panorama do peso-mosca (57 kg) e de olho em uma disputa de cinturão, o angolano almeja tirar uma revanche contra Alexandre Pantoja do papel na temporada 2025.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Kape reforçou que, apesar do tropeço contra Muhammad Mokaev na última rodada, sua meta na empresa segue a mesma: buscar o 'title shot'. E em sua concepção, um triunfo impactante no último card do UFC em 2024 pode ser o suficiente para garantir a almejada chance de desafiar o campeão brasileiro.

"O meu planejamento continua o mesmo. Eu tenho certeza que depois dessa luta, com uma boa vitória, com uma vitória bem marcante, eu possa ser o próximo da luta pelo cinturão. Acho que nada mudou, mesmo em relação à última luta. Conversei com o pessoal do UFC e tudo continua na mesma direção", projetou Manel.