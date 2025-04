Pedro Galvão batalha, mas perde luta para rival americano no UFC Vegas 105

O segundo assalto começou a todo vapor, com ambos os competidores trocando golpes francos no centro do octógono. Com chutes na panturrilha, Pedro foi minando a base de seu adversário. Em ótimo momento, o brasileiro aplicou uma bela queda em Henry e caiu por cima. Após o berimbolo no solo, Falcão acabou perdendo a posição e viu o duelo voltar de pé. Com um 'timing' mais certeiro, Pedrinho novamente conseguiu a queda. E, mais uma vez, Victor conseguiu raspar e se reerguer.

Sem perder tempo, Pedro se jogou nas pernas de Henry nos segundos iniciais do terceiro e último round. Com uma boa transição, o brasileiro atacou as costas, mas seu rival conseguiu se livrar do cadeado e retomar a luta em pé. Mais desgastados, os atletas trocaram forças na posição de 'clinch'. Em nova tentativa de levar a luta para o solo, Falcão foi novamente frustrado. Por baixo, porém, o atleta da 'Nova União' tentou um bote na chave de perna, defendido pelo americano. Mais cansado, Pedrinho foi alvo dos golpes contundentes nos segundos finais de disputa.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 105 até então:



Victor Henry venceu Pedro Falcão por decisão unânime

Martin Buday venceu Uran Satybaldiev por decisão unânime

Talita Alencar venceu Vanessa Demopoulos por decisão unânime dos juízes

