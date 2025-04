Dione Barbosa cumpre promessa e finaliza Diana Belbita no UFC Vegas 105

Durante a semana da luta do UFC Vegas 105, Dione Barbosa fez uma previsão ousada: vitória por nocaute ou finalização no primeiro round. Neste sábado (5), a brasileira mostrou que é uma mulher de palavra ao cumprir sua promessa com êxito. Em uma grande performance, a peso-mosca (57 kg) pernambucana finalizou Diana Belbita com um katagatame ainda no assalto inicial.

Além de se postar como uma das candidatas ao bônus de 'Performance da Noite' em meio a um card recheado de decisões, Dione voltou à coluna das vitórias em grande estilo. Agora, a judoca brasileira soma dois triunfos e uma derrota no octógono mais famoso do mundo. No MMA profissional, 'The Witch', como Barbosa é conhecida, soma oito resultados positivos e três reveses.

"Acho que foi a oportunidade. Se tiver uma oportunidade de finalizar, eu vou capitalizar. Eu melhorei muito a minha parte em pé, então quero usar mais, quero unir isso a um jogo completo de MMA. Começar a luta bem em pé. Mas ela estava tão próxima que eu decidi mudar de nível e buscar o solo", destacou a brasileira, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido no UFC Vegas 105.