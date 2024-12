McGregor aponta Chandler como possível adversário em seu retorno ao UFC

"É você! Descanse e te vejo no topo!", escreveu o ex-campeão do UFC em postagem já deletada de sua conta oficial no 'X', mas recuperada pelo site 'MMA Fighting'.

Confiança em alta

Apesar de não lutar desde 2021, McGregor ignora a má fase e garante que irá protagonizar um retorno triunfal ao UFC. Inclusive, Dana White, presidente da companhia, sinalizou que o retorno do ex-campeão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg) ao octógono deve acontecer no final de 2025.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg). Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.