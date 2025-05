Natália Silva faz campanha para disputar cinturão do UFC: "Pronta para ser campeã"

Nesta terça-feira (13), quando o Ultimate disponibilizou a mais recente atualização de seus rankings, Natália Silva foi contemplada com a primeira posição na categoria dos pesos-moscas (57 kg). Com a liderança da divisão assegurada e oficialmente apenas com a campeã Valentina Shevchenko em sua frente, a brasileira subiu o tom e fez campanha para disputar o cinturão já na próxima rodada.

E o apelo da mineira se justifica. Afinal de contas, invicta no UFC, Natália já soma sete vitórias consecutivas desde que ingressou na liga presidida por Dana White. A última delas, inclusive, foi a mais contundente, dominando a ex-campeã Alexa Grasso no último sábado (10), em Montreal (CAN). Ciente do ótimo momento que vive, a especialista em taekwondo defendeu, durante recente participação em 'live' no canal da Ag Fight, que seu destino seja selado com o almejado 'title shot'.

"Estou pronta para ser campeã, já penso e acredito nisso. Depois do que fiz em uma luta contra a Alexa, me vejo, sim, disputando o título (...) Acho que foi a melhor luta que já fiz até hoje. Estou brigando pelo meu direito, por uma coisa que estou conquistando. É o meu momento. Lutei contra a top 1, estou pronta. Lutei e não tive lesão. Então por que não será eu e vai ser uma menina de outra categoria que vai ter que subir sabendo que na própria categoria tem quem possa fazer essa luta?", ponderou Silva.