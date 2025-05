Chamado de "pato", Jon Jones rebate fãs e ironiza acusações de fuga

A declaração ocorre em meio à pressão da comunidade do MMA pela realização de uma luta de unificação entre os dois campeões da divisão dos pesados. Aspinall, que conquistou o cinturão interino ao nocautear Sergei Pavlovich e o defendeu contra Curtis Blaydes, afirmou recentemente estar cansado da espera. Em entrevista, disse que deseja disputar o título linear ou seguir com outro adversário.

Enquanto isso, 'Bones' permanece afastado do octógono. Desde a vitória sobre Stipe Miocic, em novembro de 2023, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) tem se dedicado a projetos fora do cage - incluindo uma participação em um programa televisivo na Rússia ao lado de Nate Diaz, antes de iniciar uma temporada de treinos no Sudeste Asiático.

Próximo do recorde

Apesar da inatividade, Jon Jones está a menos de 100 dias de se tornar o detentor do reinado mais longo da história entre os pesos-pesados do UFC, mesmo tendo realizado apenas uma defesa de título até o momento. A organização ainda não confirmou se a aguardada luta de unificação acontecerá ou se medidas administrativas, como a retirada do cinturão, poderão ser cogitadas caso a ausência se prolongue.

? Jon Jones responds on IG live to everyone who says he is ducking Tom Aspinall:

"I've got people in the chat calling me a duck. Meanwhile, I'm living my absolute best life"