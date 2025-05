Boxe: Campeão olímpico, Hebert Conceição nocauteia e faz estreia dominante nos EUA

O brasileiro Hebert Conceição teve uma estreia positiva em sua primeira luta profissional nos Estados Unidos. No último sábado (10), o medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020 superou o norte-americano Rowdy Legend Montgomery por nocaute técnico no segundo round, em combate realizado na Silver Spurs Arena, em Kissimmee, na Flórida.

O duelo, válido pela categoria dos médios (73 kg), estava programado para oito rounds, mas o baiano impôs seu domínio desde os primeiros instantes. Logo no assalto inicial, aplicou uma sequência de diretos de direita que causaram visíveis danos ao rosto do adversário. Apesar da avaliação médica no intervalo, o combate foi autorizado a continuar.

O desfecho veio no segundo round, quando um cruzado de esquerda levou o pugilista local a se ajoelhar. O árbitro então decretou o encerramento da luta, confirmando a vitória do atleta brasileiro por nocaute técnico.