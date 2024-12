Cyril Gane exibe estrago no pé após lesão sofrida no UFC 310; confira o raio-x

No último sábado (7), no card principal do UFC 310, em Las Vegas (EUA), Ciryl Gane saiu com o braço erguido após duelar contra Alexander Volkov. O desempenho do francês, porém, foi consideravelmente abaixo do esperado pelos fãs de MMA. A performance aquém de seu verdadeiro potencial dentro do octógono pode ter uma explicação lógica: uma lesão sofrida logo no princípio do combate. Dias após participar do card numerado, o ex-campeão interino dos pesos-pesados exibiu, através de um exame raio-x, o estrago causado em seu pé esquerdo.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

Através da plataforma 'stories' do Instagram (veja abaixo ou clique aqui), Gane compartilhou a imagem de seu pé em que é possível notar danos à estrutura óssea em ao menos três regiões distintas. O peso-pesado francês não revelou se foram confirmadas fraturas, mas esta é a tendência, dado o resultado do raio-x divulgado pelo próprio. Logo após o final do combate, Ciryl teve dificuldade para se locomover e precisou ser retirado do octógono com ajuda de membros de sua equipe.